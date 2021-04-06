Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

На Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ряд поездов курсируют с увеличенным интервалом в сторону Москвы из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

По предварительной информации, человек переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После незапланированной остановки поезд продолжил движение.

МЖД принимает все необходимые меры для введения поездов в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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