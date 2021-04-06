Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт

На Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) ряд поездов курсируют с увеличенным интервалом в сторону Москвы из-за инцидента с человеком на путях. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

По предварительной информации, человек переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После незапланированной остановки поезд продолжил движение.

МЖД принимает все необходимые меры для введения поездов в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Новые трехсекционные трамваи «Витязь» появятся на трех маршрутах Москвы

транспортпоездМЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в