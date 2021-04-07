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«Всю ночь схватывало»: Ксения Бородина попала в больницу после похода в театр
Фото: instagram/borodylia

«Всю ночь схватывало»: Ксения Бородина попала в больницу после похода в театр

Анастасия Волоснова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после похода на спектакль в МХАТ. Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Бородина объяснила, что вместе со своей подругой пошла в театр. Девушки сидели на первом ряду и смотрели увлекательную постановку, где главную роль сыграла актриса Рената Литвинова.

Однако в конце первого акта со сцены раздался выстрел, который напугал весь зал. Оказалось, что сценический ход негативно отразился и на здоровье телеведущей. Спустя 15 минут у нее появились боли в груди.

— Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхокардиограмму сердца, к неврологу. В итоге на УЗИ все окей, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты. Сходили в театр. Я вот не люблю ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом. Все это давно не моя история, но кто мог подумать, что выстрелы в театре меня подкосят, — написала девушка.

Поклонники поддержали ведущую и поделились своими историями.

«Старость не радость. Я тоже держусь подальше от всех этих «движух»; «Ксения, пожалуйста, берегите себя... У вас замечательная семья, болеть вам ну никак нельзя. Здоровья вам!»; «Страх, паническая атака... Выздоравливайте»; «Да мне 24 года, если бы я такое услышала, наверное, год лежала бы в неврологии и капалась», — написали подписчики в комментариях.

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