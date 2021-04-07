Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 2,5 тысячи нежилых помещений передали в собственность москвичам за шесть лет
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около 2,5 тысячи нежилых помещений передали в собственность москвичам за шесть лет

Виктория Родимкина

Город

Москва передала в собственность москвичам порядка 2,5 тысячи нежилых помещений общей площадью около 270 тысяч квадратных метров за шесть лет.

Возможность получить в собственность объекты общего имущества многоквартирных домов — подвалов, чердаков, лестничных площадок, технических комнат — у собственников квартир появилась в 2014 году.

Чтобы получить в собственность одно из нежилых помещений, нужно обратиться в Росреестр.

По словам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, больше всего нежилых площадей было передано горожанам в центре столицы.

— Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, граждане смогут использовать их по своему усмотрению. К примеру, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок, — сказал заммэра.

В конце марта этого года список нежилых помещений пополнился еще 150 объектами, общая площадь которых составляет 21 тысячу квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Промышленники Москвы смогут получить консультацию в новом чат-боте

нежилые помещенияВладимир Ефимовжилой дом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в