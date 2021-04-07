Около 2,5 тысячи нежилых помещений передали в собственность москвичам за шесть лет

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва передала в собственность москвичам порядка 2,5 тысячи нежилых помещений общей площадью около 270 тысяч квадратных метров за шесть лет.

Возможность получить в собственность объекты общего имущества многоквартирных домов — подвалов, чердаков, лестничных площадок, технических комнат — у собственников квартир появилась в 2014 году.

Чтобы получить в собственность одно из нежилых помещений, нужно обратиться в Росреестр.

По словам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, больше всего нежилых площадей было передано горожанам в центре столицы.

— Оформив права общей долевой собственности на такие помещения, граждане смогут использовать их по своему усмотрению. К примеру, для оборудования рабочих мест консьержей или хранилища велосипедов и колясок, — сказал заммэра.

В конце марта этого года список нежилых помещений пополнился еще 150 объектами, общая площадь которых составляет 21 тысячу квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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