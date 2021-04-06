Промышленники Москвы смогут получить консультацию в новом чат-боте

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Московские промышленники смогут узнать о мерах поддержки и деталях бизнеса в чат-боте @PromMos_Robot в мессенджере Telegram. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, промышленники смогут получить ответы на интересующие вопросы оперативно и в онлайн-формате. Для обращения нужно оставить заявку в чат-боте. Уточняется, что нового виртуального помощника разработали в Агентстве промышленного развития Москвы.

— Это очень удобно и существенно экономит время. В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос, — добавил Владимир Ефимов.

Для работы в чат-боте необходимо указать ИНН и фактический адрес предприятия, а также личные контакты и данные предпринимателя. Информацию получит специалист Агентства промышленного развития, который перешлет заявителю ответы на вопрос, объяснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, промышленники также смогут общаться со специалистами напрямую при необходимости, сообщает официальный сайт мэр Москвы.

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