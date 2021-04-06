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Проект «Цифровой репетитор» заработал во всех школах Москвы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Проект «Цифровой репетитор» заработал во всех школах Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Ученики 6–11-х классов всех школ Москвы смогут проходить обучение на онлайн-занятиях проекта «Цифровой репетитор» Московской электронной школы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, школьникам было необходимо адаптироваться к очному обучению после длительной дистанционной учебы. Анастасия Ракова уточнила, что тестирование проекта стартовало в феврале. Зимой сервисом могли воспользоваться учащиеся только из 80 школ Москвы.

— В пилоте проекта приняли участие ученики шестых — восьмых классов из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, из 80 школ. Занятия проводились на бесплатной основе. Теперь мы расширяем проект на все школы Москвы. Более того, у учеников 9–11-х классов появилась возможность дополнительных занятий на платной основе, — пояснила Анастасия Ракова.

Учащиеся 6–8-х классов столичных школ из малообеспеченных семей могут закрепить с помощью сервиса знания по двум предметам. Уроки проходят два раза в неделю в онлайн-формате.

Старшеклассники могут подготовиться с помощью платформы к выпускным экзаменам. Кроме того, за дополнительную плату они могут обучаться у профессиональных столичных педагогов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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