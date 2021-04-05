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Московские школьники смогут отдохнуть в других регионах страны
Фото: pixabay.com

Московские школьники смогут отдохнуть в других регионах страны

Александр Кудрявцев

Образование

В понедельник, 5 апреля, генеральный директор Мосгортура Инна Голубева рассказала о готовности детских лагерей к открытию сезона и нововведениях, связанных с эпидемической ситуацией.

Благодаря тому что Роспотребнадзор в конце марта смягчил ряд ограничений, которые были введены ранее в связи с пандемией коронавируса, столичные школьники этим летом смогут отдохнуть не только в Подмосковье, но и в других регионах России.

Традиционно большинство детей уезжают на каникулы из города. Наибольшей популярностью у столичных ребят, как правило, пользуются оздоровительные лагеря в Крыму и Краснодарском крае.

— Мы получили еще в ноябре 2020 года порядка 70 заявок на приобретение путевок и сертификатов на летний отдых. В 2021 году мы смогли сохранить привычное количество бюджетных мест. Всего их свыше 52 тысяч, — рассказала Инна Голубева.

Она добавила, что на лето запланирована реализация всех популярных программ Мосгортура. Речь идет о творческих, научных, туристических и других специализированных сменах для школьников. Эти программы доработали с учетом эпидситуации.

— Большое внимание уделяется безопасности детей во время передвижения до места проведения программы. Заранее группа прибывает на железнодорожный вокзал. Там проводится полный медицинский осмотр. Дальше для них выстраивают «зеленый коридор» прямо до самолета. Отдельный вагон в аэроэкспрессе, отдельная стойка регистрации в аэропорту и так далее. Все для того, чтобы минимизировать риск заражения, — дополнила Инна Голубева.

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