Обман реальный и виртуальный: какие технологии используют черные риелторы

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Времена, когда вымогатели вывозили жертв в лес, прошли. Сейчас черные риелторы используют высокие технологии. Приспособившись к пандемии, они научились подделывать электронные подписи.

Кирилл Иванов, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, рассказал о трех наиболее распространенных в столице способах мошенничества с квартирами.

— Самый «писк» моды на сегодняшний день — подделка электронной подписи под договором купли-продажи, — пояснил Кирилл Анатольевич. — Поскольку многие сделки совершаются дистанционно, жулики подделывают подпись, и Росреестр просто фиксирует переход собственности от ничего не подозревающего гражданина А к гражданину Б, который, в свою очередь, квартиру тут же продает. Чтобы защититься от такого мошенничества, нужно через центр «Мои документы» направить в столичное управление Росреестра заявление: «Прошу все сделки с моим имуществом регистрировать только в моем присутствии». Всего одна бумага, и вы защищены.

Второй распространенный способ связан с социальной инженерией.

— Жулики через коммунальщиков или участкового находят одинокого, часто социально неблагополучного человека, живущего в неприватизированной квартире, и пытаются оформить с ним фиктивный брак, — рассказал эксперт. — Дескать, брак нужен для временной регистрации в городе, и мы готовы за нее заплатить. После похода в загс недобросовестный супруг или супруга подают заявление на приватизацию квартиры. Потом, после многочисленных совместных застолий и уговоров, на жилплощадь оформляется дарственная. Квартира продается, а ее бывшего владельца увозят куда-нибудь в общежитие дальнего Подмосковья. Своего жилья он больше не увидит.

И наконец, третья схема: продажа долей. Часто случается, что владельцев у жилья несколько, и один решил избавиться от своей доли. Обычно она стоит от одного до трех миллионов рублей. Покупают ее, понятно, мошенники.

— В квартиру вселяется покупатель: абсолютно посторонний для семьи человек. Он начинает нагло себя вести. Курит по всей квартире, громко слушает музыку, приводит друзей, — рассказывает Кирилл Иванов. — Классический ход — начать ремонт, сняв сантехнику в ванной. Причем ремонт, понятно, сильно затягивается: ванной пользоваться невозможно. Другие собственники, конечно, в шоке, они просто не знают, что делать! А новый жилец предлагает им выход: я выкуплю ваши доли. Как правило, за бесценок. Не продадите — продолжу вас выживать.

Можно ли избежать подобных историй?

— Недавно начала действовать статья 179 УК («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Наказание предусматривает срок до 10 лет, если преступление групповое, — пояснил Кирилл Иванов. — Так что вы можете жаловаться в полицию. Если сосед неадекватно себя ведет и при этом предлагает вам выкупить ваши доли, то состав преступления налицо. Неудивительно, что после принятия статьи число таких преступлений снизилось.

Что же касается одиноких людей, то, как советует эксперт, их должны контролировать родственники.

— Будет лучше, если один, а лучше несколько из них будут прописаны в квартире одиноко проживающего человека, — пояснил адвокат. — Мошенники сразу поймут, что у человека есть родные и их, в случае чего, придется через суд выселять. А это огласка, которая черным риелторам совершенно не нужна. Они любят действовать скрытно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:

— Я бы советовал работать только с сертифицированными риелторами. Их список есть на сайте нашей гильдии — rgr.ru. Эти люди — профессионалы, которые давно на рынке и при этом не замечены ни в каком мошенничестве. Второй совет: если хотите совершить любую сделку с недвижимостью, поинтересуйтесь у друзей и знакомых, нет ли знакомого надежного риелтора. Только уточните, какие именно сделки они с ним совершали, чтобы вам не «подсунули» просто друга или родственника. А в целом «сарафанное радио» — надежный источник.

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