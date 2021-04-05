Кто торгует нашими данными

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В прошлом году в нашей стране утекли в сеть около 100 миллионов записей персональных данных россиян и их платежной информации. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch.

Чем опасны утечки персональных данных? Мы беседуем с координатором направления интернет-безопасности регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урваном Парфентьевым.

— Урван Урванович, кто и зачем сливает наши персональные данные?

— Как правило, сотрудники компаний и финансовых организаций. Например, менеджеры банков и операторы сотовой связи, которые на конфиденциальной информации просто зарабатывают. Кстати, по данным аналитиков InfoWatch, общая доля утечек в стране, связанных с действиями персонала, за год возросла примерно на три четверти. Простой пример: вы пришли в поликлинику — не важно, платную или муниципальную.

Вам поставили определенный диагноз. И вдруг через какоето время звонят из другой клиники или медицинского центра — разумеется, частного, и предлагают пройти обследование или полечиться. Причем именно с вашим диагнозом. Они угадали? Нет, просто ваши данные слили конкурентам.

Кличку собаки держите в секрете

— Неприятно, но не страшно. Можно заблокировать номер и забыть.

— Да, но у вас могут и деньги украсть. Простой пример: вы создали в соцсетях страничку. И ваши персональные данные тут же стали всеобщим достоянием. Кто-то, допустим, решил снять деньги с вашего счета. Оператор в банке спрашивает кодовое слово. Мошенник его не знает. Оператор подсказывает: кличка вашей собаки. И жулик тут же отвечает, потому что ваша собака — на десятке снимков, а в подписи хоть под одним из них кличка указана! Вообще, знание персональных данных может быть настоящим оружием против вас. В России было немало случаев, когда преступник, выйдя из тюрьмы, быстро обзаводился фальшивым паспортом, который тем не менее содержал сведения о вполне реальном, существующем в природе человеке. И с этим паспортом он совершал аферы, а полиция приходила к ничего не подозревающему обывателю.

Ролик с Дзюбой — лишь начало

— В свое время были очень популярны фейковые аккаунты в соцсетях — когда появлялись двойники страничек известных людей с их фотографиями. И потом со «звезд» требовали деньги, чтобы такие аккаунты закрыть. Эта история по-прежнему актуальна?

— Мошенники пошли гораздо дальше. Берутся ролик какого-нибудь дебоша и видео с реальным человеком — с его же странички в соцсети. Дальше идет накладывание одного ролика на другой. Получается, что в ролике действуете непосредственно вы! Бьете посуду в ресторане или, скажем, колотите в пьяном виде жену. Это называется дипфейк. Затем к вам обращаются мошенники, присылают видео и поясняют, что готовы отправить его вашему работодателю. Разумеется, появление такого ролика грозит полным разрушением репутации, увольнением и прочими ужасами. Чтобы их избежать, вы готовы заплатить требуемую мошенниками сумму.

— Футболиста Артема Дзюбу, как известно, тоже шантажировали, требуя пять миллионов долларов. Но платить он не стал. Хотя ролик с его участием был реальным.

— За вымогательство в крупном размере преступнику может грозить до семи лет колонии. За нарушение неприкосновенности личной жизни — еще до двух лет! Но Дзюба мог и без денег избежать скандала. Самый простой вариант защиты для публичных персон — списывать подобные вещи на монтаж. Дескать, это не я — видео смонтировано в целях вымогательства! Думаю, вам поверят, потому что мошенников действительно развелось очень много.

— Многие боятся скандала и наверняка предпочтут заплатить.

— И зря. Если вы пойдете на поводу и переведете деньги, это не дает никакой гарантии, что вымогатель не распространит видео или фото или это не всплывет позже где-то еще. Ведь шантажист может это видео или фото перепродать в том же даркнете, «темном» сегменте интернета, особенно если это контент с известной персоной.

Система распознавания людей бывает опасна

— Сейчас персональные данные пытаются защитить с помощью биометрии. Ведь, например, отпечаток твоего пальца невозможно подделать, а значит, и, скажем, снять с твоего счета деньги.

— Согласен. Есть одно «но» — биометрические данные можно продать, как и любые другие! И вот представим ситуацию: ваши паспортные данные известны мошенникам, и они, скажем, берут на ваше имя кредиты. Вы идете и меняете паспорт. Или, например, жулики взломали ваш аккаунт в соцсети. Тогда вы просто меняете пароль. Если кто-то сделал клон вашей симки и перехватывает мобильный трафик, вы пошли и поменяли СИМ-карту. На какое-то время это поможет. А вот отпечатки пальцев и лицо вы никак не поменяете! Это работает только в фантастических книгах и голливудских фильмах. В итоге получается, что вы становитесь заложником биометрии. Вашими данными может пользоваться кто угодно, и поделать с этим ничего нельзя!

— И что же делать?

— Это вопрос к законодателям. С моей точки зрения, единственный выход — минимизация сбора и оборота персональных данных. Нужно просто менять государственную политику в этой области. Ведь сейчас персональные данные собирают буквально все: от госструктур до магазинов у дома. Причем под откровенно надуманными предлогами. Друзья, мне кажется, мы зарываем под собой мину. Данные потому и персональные, что они должны быть не для всех.

СПРАВКА

По данным исследования компании InfoWatch, в России в 2020 году чаще всего обнаруживали утечки информации в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. При этом в общемировом рейтинге на месте финансов находится сфера здравоохранения. Всего, согласно исследованию, за прошлый год в мире утекло около 11 миллиардов записей персональных данных и платежной информации.

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