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Названы традиции празднования Дня косметолога в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Названы традиции празднования Дня косметолога в России

Елена Фролова

Общество

День косметолога отмечается в России 7 апреля. Ежегодно представителям этой профессии доверяют свое здоровье множество женщин и мужчин. Кроме того, данное направление деятельности набирает популярность среди тех, кто мечтает научиться этому делу.

История праздника

В 2009 году Министерство здравоохранения России на официальном уровне учредило направление «Косметология». В то же время представителям этой специальности «подарили» профессиональный праздник. Впервые его отметили в 2010 году.

Стоит указать, что это не единственный день, когда их чествуют. Международный день косметологии и красоты во всем мире празднуется 9 сентября. Его учредили еще в 1995 году.

Традиции праздника

В честь профессионального праздника в разных косметических салонах и клиниках устраивают корпоративные мероприятия, во время которых в торжественной обстановке проходит поздравление косметологов. Некоторые медицинские учреждения устраивают конкурсы красоты.

Профессиональный день не пропускают и студенты, получающие данную специальность. Они отмечают его в рамках факультета или кафедры, отмечает ФАН.

В последние годы в честь этого праздника некоторые организации, осуществляющие свою деятельность в индустрии красоты, проводят мастер-классы, во время которых профессионалы делятся своим опытом, а также узнают что-то новое от коллег.

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