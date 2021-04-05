Врач-косметолог назвала пять процедур, важных для ухода за кожей весной

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Весной коже человека очень не хватает витаминов, поэтому она становится вялой и сухой. Это может происходить из-за перепада температур и экстремальных погодных условий. О пяти самых распространенных весенних процедурах, помогающих восстановить кожу, рассказала врач-косметолог Марта Орлова.

Самое первое среди них – это введение ботулотоксинов. Речь идет как о профилактике образования мимических морщин, так и о коррекции гипергидроза, то есть повышенной потливости. Из-за солнца человек начинает активно хмуриться и щуриться. А из-за такой усердной работы мышц лица могут появиться заломы кожи в межбровье, на лбу, «гусиные лапки» около глаз, а также различные виды морщин. Благодаря ботулотоксинам этого можно избежать.

На втором месте расположилась процедура введения гиалуроновой кислоты. Она особенно нужна для чувствительной, сухой и мелкоморщинистой кожи, которая была измучена морозами и холодными ветрами. Существует множество способов «доставки» к клеткам кожи гиалуроновой кислоты. Самыми современными среди них стали бустеры. Это препараты, состоящие из стабилизированной и нестабилизированной гиалуроновой кислоты. Они сочетают в себе функции биоревитализанта и мягкого филлера.

В тройку лидеров вошла эпиляция. Так, врач-косметолог может предложить на выбор фото-, электро- или лазерную процедуру. В свою очередь, специалист со средним медицинским образованием сделает эпиляцию сахаром или воском. Много времени и денег требуют аппаратные методики удаления волос.

На четвертом месте рейтинга процедур находятся пилинги. В зависимости от используемого метода и глубины, после этой косметической услуги понадобится период для реабилитации. В это время нужно полностью изолироваться от контактов с ярким солнцем, чтобы не получить ожог или не вызвать пигментацию.

Замыкает пятерку в данном списке инъекционная косметология, отмечает «Радио 1». Уточняется, что она не имеет сезонности. Эту процедуру можно проводить даже в жару. В свою очередь, методы аппаратной косметологии – селективный фототермолиз или дермооптический термолиз – не совместимы с ярким солнцем. Их можно делать только в весенние пасмурные дни.

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