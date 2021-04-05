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Дерматолог рассказала, как защитить кожу лица весной
Фото: pixabay.com

Дерматолог рассказала, как защитить кожу лица весной

Елена Фролова

Здоровье

Люди с пигментацией кожи опасаются весеннего солнца. В этот период они должны беречь себя и пользоваться солнцезащитными кремами. Об этом сообщила врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По ее словам, весной светило является агрессивным, поэтому людям с веснушками и различными видами пигментации кожи нужно перед выходом на улицу позаботиться о своем здоровье и наносить специальное средство на оголенные участки кожи.

— Существует достаточное большое число граждан, страдающих аллергией на солнышко. Для предотвращения неприятных проявлений им нужно пользоваться факторами защиты 50+, то есть любыми солнцезащитными кремами, — пояснила Татьяна Егорова.

Эксперт также добавила, что каждому подойдет один универсальный совет. Так как маска в настоящее время стала необходимым предметом гардероба, то она должна быть чистой. Тщательно нужно относиться и к коже. Например, девушкам, пользующимся косметикой, надо хорошо смывать ее по вечерам, отмечает телеканал «360».

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Солнцедерматологиявесна
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