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Терапевт рассказала, какие заболевания обостряются в солнечную погоду
Фото: pixabay.com

Терапевт рассказала, какие заболевания обостряются в солнечную погоду

Елена Фролова

Здоровье

Существуют заболевания, которые обостряются на фоне солнечного света. Подробно об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. Она также обозначила причины проявления подобных недугов.

— Есть два типа людей, плохо переносящих ясную погоду. К одной из них относятся граждане, страдающие аллергией на солнце, а к другой — те, у кого возникают сложности в нахождении на солнечном свете, — сообщила Людмила Лапа.

Она пояснила, что у первых не хватает витамина D, а также присутствует дисбактериоз. Все это является причинами аллергии. Вторые же страдают сосудистыми заболеваниями печени. У них формируется ангиоотек. Как правило, это происходит при инвазии или вирусах, отмечает «Москва 24».

Все эти люди плохо переживают безоблачную погоду, потому что солнце активирует у них выработку определенных гормонов, вызывающих гормональные пятна на теле. По словам терапевта, с приходом весны у многих также обостряются головные боли, что является ярким признаком ухудшения хронических заболеваний сосудов, в том числе вегетососудистой дистонии.

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