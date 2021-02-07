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Врач рассказала, как правильно принимать витамин D
/ Фото: pixabay.com

Врач рассказала, как правильно принимать витамин D

Юлия Ямпольская

Здоровье

Витамин D отвечает за усвоение фосфора и кальция в организме человека, что важно для поддержания здоровья костей. О правилах его приема рассказала заместитель директора по вопросам медицинской деятельности клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко.

Она объяснила, что витамин D подразделяется на витамин D3, который организм получает под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также витамин D2, который поступает с пищей. Обычно он содержится в жирных сортах рыбы, меньше всего — в сыре, жирных молочных продуктах, желтках и лисичках. Добавлять в рацион эти продукты необходимо людям, живущим в средней полосе РФ и на севере, где недостаточно солнца.

Хронический дефицит витамина грозит серьезными проблемами со здоровьем и повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. Также при его недостатке происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня, передает Lenta.

По словам эксперта, симптомами нехватки витамина D являются мышечная слабость, потеря равновесия, склонность к падениям, а также несколько других признаков.

Несмотря на доступность витамина в аптеках его нужно принимать лишь после консультации с врачом после проведения лабораторных исследований. Так, переизбыток витамина тоже может быть опасен, заключила специалист.

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