Врач рассказала, какие утренние привычки могут навредить здоровью

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Британский врач Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки могут нанести вред здоровью.

Медик посоветовала не включать в утреннюю зарядку энергичные упражнения. Из-за обезвоженности тела ткани становятся менее эластичными, и неосторожные движения могут травмировать позвоночник.

Также, по словам врача, негативно сказывается на здоровье привычка пить кофе или апельсиновый сок натощак. Напитки способны резко повышать уровень сахара в крови из-за того, что процесс контроля инсулина в крови еще не налажен после сна. Эти напитки лучше выпить после полноценного завтрака, сообщает РИА Новости.

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