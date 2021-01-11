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Врач рассказала, какие утренние привычки могут навредить здоровью
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, какие утренние привычки могут навредить здоровью

Анастасия Колоскова

Здоровье

Британский врач Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки могут нанести вред здоровью.

Медик посоветовала не включать в утреннюю зарядку энергичные упражнения. Из-за обезвоженности тела ткани становятся менее эластичными, и неосторожные движения могут травмировать позвоночник.

Также, по словам врача, негативно сказывается на здоровье привычка пить кофе или апельсиновый сок натощак. Напитки способны резко повышать уровень сахара в крови из-за того, что процесс контроля инсулина в крови еще не налажен после сна. Эти напитки лучше выпить после полноценного завтрака, сообщает РИА Новости.

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