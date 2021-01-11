Врач-диетолог перечислила продукты для идеального завтрака

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Врач-диетолог Ирина Дядикова рассказала, что в идеальный завтрак входят салат, каша, яйцо и свежемолотый кофе.

Она сообщила, что в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона.

Кашу диетолог порекомендовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. Варить ее нужно на воде, а в конце добавить ложку сливок.

Также к завтраку Дядикова посоветовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек и свежемолотый кофе, передает «Российская газета».

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