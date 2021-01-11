Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач-диетолог перечислила продукты для идеального завтрака
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Врач-диетолог перечислила продукты для идеального завтрака

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Ирина Дядикова рассказала, что в идеальный завтрак входят салат, каша, яйцо и свежемолотый кофе.

Она сообщила, что в состав салата для завтрака должны входить помидор, огурец, зелень, сыр брынза или белый сыр и чайная ложка подсолнечного масла с соком лимона.

Кашу диетолог порекомендовала варить пшеничную или овсяную, чтобы зерна в ней были с оболочками. Варить ее нужно на воде, а в конце добавить ложку сливок.

Также к завтраку Дядикова посоветовала подавать сыр или отварное яйцо в мешочек и свежемолотый кофе, передает «Российская газета».

Читайте также: Врач-диетолог назвала простой способ защитить иммунитет

завтракдиетологполезные продукты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте