Врач-диетолог назвала простой способ защитить иммунитет

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правильное питание является залогом здоровья, особенно в период пандемии. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать белок, микроэлементы и витамины, особенно С и D. Дианова отметила, что на завтрак можно съесть кашу и кусок сыра, в котором содержится животный белок. Также с утра лучше всего употреблять сухофрукты и выпить чашку кофе.

Диетолог рассказала, что на обед нужно есть овощи, рыбу или птицу, а на ужин лучше приготовить что-то легкое, например овощной омлет. На полдник можно взять хлебцы и хумус, а для легкого перекуса подойдут 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт, сообщает радио Sputnik.

Дианова подчеркнула, что благодаря грамотно составленному рациону организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, а также для выработки антител.

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