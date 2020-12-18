Диетолог назвала психологические причины лишнего веса у подростков

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Диетолог, эндокринолог Анна Гончарова назвала психологические причины лишнего веса у подростков, сообщает «МИР 24».

Специалист отмечает, что данный эффект не формируется на пустом месте, а начинается с проблем в семье и социуме.

— Изначально должны быть особенности внутрисемейных и социальных отношений, которые когда-то привели к перееданию. Кого-то перекармливали в детстве, для кого-то конфеты стали наградой за успех, для кого-то сладости становились утешением после любых житейских неприятностей: от разбитой коленки до разбитого сердца при первой любви, — сказала Гончарова.

По словам диетолога, некоторые группы людей при появлении лишнего веса начинают испытывать комплекс неполноценности, ограничивают себя в общении и посещении спортзалов, тем самым отрицают проблему, а другая группа людей придерживается того, что человека должны принимать таким, какой он есть. Обе позиции приводят к очень серьезным последствиям, с которыми в дальнейшем крайне сложно справиться, и работать над решением проблемы должна команда специалистов: психолог, диетолог, эндокринолог, терапевт.

Ученые Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне провели исследование и сообщили, что люди с лишним весом чаще остальных имеют короткие теломеры. Теломеры представляют собой защитные колпачки на концах хромосом. Они играют большую роль в процессе деления клеток, предотвращая ошибки репликации. Если теломер становится коротким, то клетка перестает выполнять свою функцию и начинает стареть, передает ФАН.

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа ученых из США, Японии, Мексики и Турции после проведения экспериментов пришла к выводу, что потребление обычной воды может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома, так как вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет.

Ученые провели эксперимент на мышах. Животным давали сладкую воду с фруктозой, которая стимулировала выработку вазопрессина — гормона, связанного с ожирением и диабетом. Тот в свою очередь запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира. Это приводило к обезвоживанию животных и ожирению. При этом, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. В результате простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Источник: mir24.tv

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