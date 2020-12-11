Диетолог рассказала, как есть и худеть

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Специалист по питанию из Австралии Лиэнн Уорд рассказала, как следует питаться желающим расстаться с лишними килограммами.

— Чтобы сбросить вес, еда должна восполнять дефицит калорий, — пояснила диетолог.

Уорд напомнила, что не существует специальной пищи, которая бы позволяла сжигать жир. Чтобы худеть, можно продолжать есть любимые продукты, но при этом съедать немного меньше, чем требует тело, за счет урезания порции.

К продуктам, позволяющим худеть, Уорд отнесла травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриные грудки и нерафинированное оливковое масло, уточняет Daily Mail.

Напомним, ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, каким должно быть новогоднее меню, чтобы оно не отразилось негативно на фигуре и здоровье празднующих. Она порекомендовала не злоупотреблять такими высококалорийными новогодними салатами, как оливье, мимоза и селедка под шубой. Также гастроэнтеролог предупредила, что краткосрочные предновогодние диеты несут больше вреда, чем пользы.

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