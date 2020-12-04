Диетолог назвала три новогодних салата, которые могут навредить фигуре

Эксперт советует делать во время новогоднего застолья перерывы / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, каким должно быть новогоднее меню, чтобы оно не отразилось негативно на фигуре и здоровье отмечающих.

По мнению специалиста, одно застолье не может нанести серьезного урона внешнему виду человека, ведь набор веса происходит постепенно.

Добавить лишних сантиметров на талии способно потребление в больших количествах таких высококалорийных новогодних салатов, как оливье, мимоза и селедка под шубой.

Главным врагом стройного тела Дианова также считает алкоголь.

— У алкоголя всегда приоритет, потому что мы пьем, потом заедаем оливье. Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировых запасов. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса. Нам может казаться, что мы ничего калорийного не едим, но алкоголь может усиливать аппетит, — рассказала диетолог ФАН.

Также блогер рекомендует сократить количество фруктов до 2–3 в день. Их избыток в рационе грозит повышенным газообразованием и нарушением микрофлоры кишечника.

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