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Диетолог назвала три новогодних салата, которые могут навредить фигуре
Эксперт советует делать во время новогоднего застолья перерывы / Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Диетолог назвала три новогодних салата, которые могут навредить фигуре

Анастасия Колоскова

Общество

Гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, каким должно быть новогоднее меню, чтобы оно не отразилось негативно на фигуре и здоровье отмечающих.

По мнению специалиста, одно застолье не может нанести серьезного урона внешнему виду человека, ведь набор веса происходит постепенно.

Добавить лишних сантиметров на талии способно потребление в больших количествах таких высококалорийных новогодних салатов, как оливье, мимоза и селедка под шубой.

Главным врагом стройного тела Дианова также считает алкоголь.

— У алкоголя всегда приоритет, потому что мы пьем, потом заедаем оливье. Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировых запасов. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса. Нам может казаться, что мы ничего калорийного не едим, но алкоголь может усиливать аппетит, — рассказала диетолог ФАН.

Также блогер рекомендует сократить количество фруктов до 2–3 в день. Их избыток в рационе грозит повышенным газообразованием и нарушением микрофлоры кишечника.

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