Диетолог рассказал об опасности черного хлеба
Диетолог Майкл Мосли предупредил, что людям с сахарным диабетом следует с осторожностью включать черный хлеб в свой рацион, хотя данный продукт часто рекомендуют в качестве замены белого хлеба.
Как пояснил эксперт, в некоторые разновидности черного хлеба производители добавляют улучшители вкуса, они могут провоцировать повышение уровня сахара в крови.
Мосли предлагает заменить хлеб в рационе цельнозерновыми крупами и бобовыми — они содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и полезную для желудочно-кишечного тракта клетчатку.
При этом важно отказаться от сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков, цитирует специалиста Express.
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