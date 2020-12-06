Диетолог рассказал об опасности черного хлеба

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Диетолог Майкл Мосли предупредил, что людям с сахарным диабетом следует с осторожностью включать черный хлеб в свой рацион, хотя данный продукт часто рекомендуют в качестве замены белого хлеба.

Как пояснил эксперт, в некоторые разновидности черного хлеба производители добавляют улучшители вкуса, они могут провоцировать повышение уровня сахара в крови.

Мосли предлагает заменить хлеб в рационе цельнозерновыми крупами и бобовыми — они содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и полезную для желудочно-кишечного тракта клетчатку.

При этом важно отказаться от сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков, цитирует специалиста Express.

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