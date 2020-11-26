Хлеб помогает похудеть: Диетолог рассказала о неожиданных свойствах мучных продуктов

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Потребление хлеба в умеренных количествах может способствовать улучшению работы иммунной системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Впервые за пять лет в России зафиксирован рост продаж хлеба. Эксперты считают, что причиной этого стал кризис и сопутствующее падение доходов, из-за которых люди стали отдавать предпочтение товарам первой необходимости.

— Желательно, чтобы состав хлеба был максимально простым, — рекомендовала диетолог. — Там не должно быть муки высшего сорта, то есть, отчищенной, лучше, если продукт окажется из цельнозерновой, ржаной муки, с отрубями. И, конечно, без всяких дополнительных компонентов вроде маргарина, кулинарного жира, разрыхлителей.

Свежий, мягкий хлеб, конечно, вкуснее, но, по словам Соломатиной, в подсушенном виде он намного полезнее:

— Так он медленнее проваливается в желудок — мы ведь не можем проглотить сухарик сразу, нам нужно его прожевать, размочить слюной. К тому же, крахмал начинает усваиваться еще в ротовой полости, и чем больше мы усвоим его на начальном этапе, тем лучше — так в жкт он попадет уже подготовленным.

Вопреки распространенному убеждению, хлеб является довольно полезным продуктом из-за высокого содержания клетчатки, необходимой для микрофлоры организма:

— Растительного белка там не так много, зато есть витамины группы В, важные для полноценной работы нашей нервной системы и служащие катализатором усвоения белков, жиров и углеводов. Кроме того, хороший хлеб из отрубной, ржаной муки содержит большое количество клетчатки, являющейся своеобразным кормом для полезной микрофлоры, отвечающей за иммунитет. Кстати, кишечник отвечает не только за работу иммунной системы, но и за наше настроение, предпочтения — там вырабатываются бактерии, диктующие нам пищевые желания. Когда невыносимо хочется шоколада или колбасы — это как раз их работа. Микрофлора определяет еще и нашу стройность — когда человек долго не может похудеть, ему могут пересадить микрофлору здорового человека.

Клетчатка также способствует выводу токсинов, холестерина из организма, препятствует появлению раковых опухолей кишечника, часто встречающихся сегодня.

— Удивительно, но хлеб может помочь даже тем, кто хочет похудеть — когда мы едим его, например, с супом, он создает дополнительный объем, быстро наполняет желудок, давая чувство насыщения. Без него мы потребляли бы большее количество еды и, соответственно, больше калорий, — объяснила Соломатина.

Средняя норма хлеба в день, по словам диетолога, - 2-3 кусочка, но это число может варьироваться в зависимости от образа жизни человека и общей калорийности его рациона.

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