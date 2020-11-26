Медики назвали симптом дефицита витамина D

Фото: pixabay.com

Медики из Великобритании сообщили, что дефицит витамина D в организме можно заменить по размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам.

Они отметили, что на ранних этапах недуг может развиваться без проявления каких-либо симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

При нехватке витамина D появляется тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Она может усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.

Врачи подчеркнули, что данная патология очень опасна для людей пожилого возраста, потому что становится причиной переломов и возникновения остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D нужно принимать его каждый день, сообщает издание Express.

Витамин D — группа биологически активных веществ. Главным назначением витамина D в организме человека является обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.

Читайте также: Врач-диетолог рассказала, как правильно есть цитрусовые фрукты