Врач-диетолог рассказала, как правильно употреблять цитрусовые

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Апельсины и другие цитрусовые являются вкусным и полезным источником витамина С, но употреблять их следует с осторожностью. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Она отметила, что в холодное время года, в период респираторно-вирусных заболеваний, вполне можно обойтись без препаратов из аптеки. Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов питания. Утром нужно съедать какой-нибудь цитрусовый или выпивать стакан свежевыжатого сока. Только необходимо помнить, что сок следует разбавлять водой.

— Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество, — сообщила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что единственной добавкой, которую большинству россиян нужно употреблять, является витамин D, потому что на большей части страны мало солнца. А витамин С очень просто получить из продуктов: он содержится в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, зелени, болгарском перце и помидорах.

Нефедова предупредила, что необходимо следить за нормой потребления витамина С. Так, в одном апельсине его содержится 60-80 миллиграммов, а дневная норма составляет 75-90 миллиграммов. Нельзя злоупотреблять продуктами, содержащими витамин С, иначе он начнет действовать не как антиоксидант, а как окислитель.

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