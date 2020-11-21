Диетолог объяснил, кому опасно есть мандарины

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Мандарины богаты природными антиоксидантами. Однако их рекомендуют есть не всем. Об этом сообщил диетолог Артур Моисеенко.

— Мандарины не стоит есть людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта: это язвенные болезни, гастриты, колит. Хочу отметить, что людям с такими болезнями покупать другие цитрусовые тоже не стоит, — уточнил специалист.

По его словам, мандаринами также не стоит злоупотреблять беременным, особенно на низких сроках.

От большого количества цитрусовых есть риск развития аллергических реакций. Мандарины также имеют и полезные свойства. Например, они богаты антиоксидантами и флавонодидами, пишет «Росбалта».

— Это делает фрукт крайне полезным для здоровья, и в первую очередь это связано с высоким содержанием витамина С. Всего один фрукт содержит более 40 процентов суточной нормы этого витамина, — рассказал диетолог.

По мнению специалиста, именно мандарины рекомендуется есть в осенне-зимний период для профилактики различных респираторных и вирусных инфекций. Они снижают выраженность симптомов и уменьшают сроки течения заболеваний благодаря витамину С.

— Кроме этого, витамину С сегодня отдают и одну из ключевых ролей в синтезе коллагена, нормальное образование которого, способствует здоровью кожи, а антиоксидантные свойства витамина способствуют защите кожи от ультрафиолетового излучения и профилактике фотостарения, — заключил врач.

Ранее ученые рассказали, что морковный сок может продлить жизнь человека из-за содержащихся в овоще витаминов группы A, C и K.

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