Ученые объяснили, каким образом морковный сок может продлить жизнь человека

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Ученые рассказали, что морковный сок может продлить жизнь человека из-за содержащихся в овоще витаминов группы A, C и K.

По словам специалистов, полиацетилены, бета-каротин и лютеин, которые входят в состав моркови, могут помочь в борьбе с раком крови. Обработка лейкозных клеток экстрактом напитка из овощей способна остановить цикл роста раковых клеток в течение 73 часов.

Помимо этого, морковный сок содержит каротиноидные пигменты, служащие антиоксидантами, которые способны побороть нестабильные молекулы, передает РЕН ТВ со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Диетологи часто обращают внимание на полезные свойства моркови для организма человека. Таким образом, врачи рекомендуют россиянам пить морковный сок для профилактики раздражения горла. Как оказалось, морковь, содержащая витамин А, стимулирует иммунитет и помогает в заживлении слизистых оболочек ротовой полости.

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