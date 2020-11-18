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Диетолог назвал шесть типов продуктов, которые нужно убрать из рациона для похудения
Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог назвал шесть типов продуктов, которые нужно убрать из рациона для похудения

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что причиной лишнего веса является гормональный дисбаланс, и назвал пять видов продуктов, которые необходимо исключить из рациона, чтобы заблокировать выработку инсулина и похудеть.

— Уберите из рациона питания продукты, которые содержат сахар, мучное, белый шлифованный рис, картофель, любые свежевыжатые соки. Сейчас к ним прибавился мед. И все. Убрав это и чуть-чуть увеличив физическую нагрузку (в смысле — гуляйте, проходите несколько тысяч шагов) — будете худеть. Никаких ограничений больше нет, сбалансированное питание, а не диета, — заявил врач.

Ковальков напомнил, что любая порция сладкого вызывает бурный выброс инсулина, он выделяется двумя толчками. Потом наступает фаза гипергликемии, и человеку нужно съесть что-то углеводное, цикл повторяется несколько раз за день. По его словам, диетологи помогают человеку разорвать этот цикл.

Кроме того, врач сообщил, что эндорфины вырабатываются после употребления жирных и сладких продуктов. Человеку нужно найти альтернативу, чтобы не набирать вес.

Видео опубликовано на YouTube.

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