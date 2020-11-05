Диетолог Ковальков объяснил, как кофе помогает в похудении

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что с помощью кофе можно быстрее похудеть. Кофе формирует определенные связи нейронов в головном мозге. По его словам, горечь чувствуется в самых прожаренных зернах кофе, однако самым крепким считается кофе самой слабой прожарки.

В состав кофе входит углевод монит, отметила собеседница Ковалькова, врач Виктория Кузьмина.

— Антиоксиданты снижают количество свободных радикалов в организме, повышает в крови инсулин и глюкозу. Он профилактирует сахарный диабет второго типа, но в больших дозировках кофе вреден, — отметила она.

Ковальков напомнил, что выпитый без сахара и сливок кофе способствует избавлению от голода, поскольку расщепляет гликоген, он преобразуется в глюкозу, та попадает в кровь и голод пропадает.

В день можно выпивать одну-две чашки даже беременным женщинам, отметила Кузьмина.

— На стрессовую ситуацию или обучение организм вырабатывает защитную реакцию аденозин монофосфат. Человек может отключиться за рублем машины, во время подготовки к экзаменам. Кофе содержит кофеин, который блокирует аденозин, — подчеркнул Ковальков.

Он напомнил, что во многих жиросжигающих препаратах содержится кофеин. Перед физической нагрузкой аэробного типа стоит выпить кофе, чтобы процесс жиросжигания проходил лучше.

Видео опубликовано на YouTube.

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