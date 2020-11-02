Диетолог Ковальков объяснил, как блокировать «хищный» голод

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков ответил на вопрос, как блокировать приступы «хищного», дикого голода.

— Не надо доводить себя до приступов дикого голода. В диетологии есть понятие запального голода, когда вы впервые подумали, что будете есть в ближайшее время. Эти приступы голода блокируются клетчаткой. Берете яблоко, отруби и запиваете небольшим количеством воды, — объяснил Ковальков.

Диетолог отметил, что такой перекус поможет избавиться от чувства голода на два часа. Если сильный голод настигает вас на работе, значит, у вас стрессовая деятельность.

— Надо учиться выходить из стресса. Не подавлять его, а уметь им управлять. Обычно хочется есть после работы, вечером. Значит, что-то на работе не так: или работаете в кулинарном цехе, или стресс, — объяснил эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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