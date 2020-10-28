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Диетолог назвала продукты, которые помогут защититься от коронавируса
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала продукты, которые помогут защититься от коронавируса

Захар Чайченко

Здоровье

Диетолог Екатерина Бурляева дала совет по борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, помочь противостоять вирусу может потребление продуктов, содержащих достаточное число витаминов и минералов, способных укрепить иммунитет.

— Оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с новой коронавирусной инфекцией, — сообщила Бурляева.

Диетолог объяснила, что эффективным в защите организма человека от инфекций назван витамин E, содержащийся в орехах и подсолнечном масле, две столовые ложки которого смогут ликвидировать суточную потребность человека в этом витамине. Также диетолог напомнила и о важности витамина C и посоветовала включить в свой рацион шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые и сладкий перец.

Помимо этого, по мнению врача, очень полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и орехи, ведь в них содержится цинк, который вместе с селеном является важным элементом здорового иммунитета, передает РИА Новости.

Кроме того, она подчеркнула важность группы витаминов А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также фолиевой кислоты, цинка, селена и железа. Бурляева объяснила, что дефицит витамина D может привести к риску развития респираторных инфекционных заболеваний. Помимо этого, он способствует выработке специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, которые помогают снизить шанс заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции.

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