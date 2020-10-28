Ученые выявили полезные свойства томатного сока

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Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета выявили полезные свойства томатного сока.

В ходе исследований они отобрали 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение года употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате специалисты установили, что у 94 участников эксперимента с гипертонией снизилось кровяное давление, а также уменьшился уровень «плохого холестерина».

Ученые отметили, это первое исследование, которое изучало влияние употребления томатов или продуктов из них на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне, сообщает портал Rai Al Youm.

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