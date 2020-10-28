Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые выявили полезные свойства томатного сока
Фото: pixabay.com

Ученые выявили полезные свойства томатного сока

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета выявили полезные свойства томатного сока.

В ходе исследований они отобрали 184 мужчины и 297 женщин, которые в течение года употребляли несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате специалисты установили, что у 94 участников эксперимента с гипертонией снизилось кровяное давление, а также уменьшился уровень «плохого холестерина».

Ученые отметили, это первое исследование, которое изучало влияние употребления томатов или продуктов из них на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне, сообщает портал Rai Al Youm.

Читайте также: Диетолог назвала полезные напитки, которые помогут согреться

ученыеартериальное давлениетоматный сок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте