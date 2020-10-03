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Диетолог назвала полезные напитки, которые помогут согреться
Фото: pexels.com / Alexander Mils

Диетолог назвала полезные напитки, которые помогут согреться

Елена Орлова

Потребление

На столицу настоящие осенние холода, и хоть тепло пришло уже во многие московские квартиры, некоторые до сих пор сидят без отопления. «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, рассказавшей о напитках, которые помогут быстро согреться.

Главный миф вокруг этого вопроса, конечно, относится к алкоголю. Диетолог объясняет, что спиртные напитки дают лишь временный эффект тепла, а потом, наоборот, быстро охлаждают организм.

— Алкоголь способствует расширению периферических сосудов, кровь направляется туда, и мы быстро чувствуем, как согреваются руки и ноги. Но за счет такого перераспределения центральная часть нашего тела, внутренние органы остаются без нужного количества тепла, в результате чего мы быстро замерзаем. В этом плане безалкогольные напитки намного лучше — они согревают нас изнутри. Идеальный вариант, конечно, пряные смеси. Например, чай с лимоном и имбирем — последний разгоняет кровь, улучшает ее циркуляцию, благодаря чему мы быстро согреваемся, — говорит эксперт.

Как ни странно, но помогут согреться и овощные соки с добавлением специй. Например, томатный сок, помимо прочего, еще и разжижает кровь, помогая ее циркуляции. Отличным вариантом будет добавить туда перец, хрен, сок редьки, репы и подогреть получившийся напиток.

— Неплохо согревают и тягучие, обволакивающие напитки. Например, какао с корицей. Такая смесь содержит антиоксиданты, обладает успокаивающим и согревающим действием. Только какао должно быть натуральным — для кондитерских изделий, а не готовым — с огромным количеством сахара. Кроме того, прекрасно для холодного времени года подходят травяные чаи, например облепиховый с имбирем, и ягодные напитки — черносмородиновые, малиновые, — рассказала специалист.

Эффект согревания здесь, как объясняет Соломатина, достигается за счет улучшения микроциркуляции крови. Малина же обладает еще и потогонным действием — идеально в случае сезонной простуды. Пряные же напитки из репы, редьки, имбиря оказывают местное раздражающее действие, что усиливает приток крови к «раздраженным» местам. Таким же свойством обладают любые острые смеси, потому даже овощной сок с добавлением перца, чеснока, хрена поможет почувствовать себя в тепле.

*Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

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