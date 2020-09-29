Диетолог рассказала, что ведет к потере потенции и либидо

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Большая часть нашего здоровья, самочувствия зависит от правильного питания. Одни продукты помогают нам проснуться, другие — лучше думать, третьи — даже похудеть. «Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, рассказавшей, какие продукты питания влияют на мужское здоровье и что мешает мужчинам оставаться вечно молодыми.

Главный фактор, негативно влияющий на здоровье, — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно они ведут к потере потенции и либидо.

— Дело в том, что сердечно-сосудистая система тесно связана с эндокринной, нервной. Если у мужчины в анамнезе еще и атеросклероз, то питание играет просто огромную роль. Все начинается, как правило, с увлечения пищей с высоким гликемическим индексом. То есть еды, быстро повышающей уровень глюкозы в крови. Что это за продукты? Во-первых, пиво. Затем любые сладкие напитки, белые бутерброды, разумеется, сладости. Злоупотребление такими продуктами ведет к инсулинорезистентности и появлению пивного животика, — рассказала специалист.

Пивной живот, как объясняет диетолог, превращается, по сути, в самостоятельный эндокринный орган, негативно влияющий на всю эндокринную систему: женские гормоны продуцируются в большем количестве, чем мужские, характер меняется, становится более раздражительным и истеричным.

— Также повышается уровень сахара и начинают разрушаться сосуды, — продолжает диетолог. — К местам разрушения устремляются холестериновые бляшки, все время идет воспаление. Холестерин низкой плотности оседает на стенках сосуда, нарушая кровоток, а ведь именно наполненность полового органа кровью отвечает за потенцию. Дальше сердце перестает справляться с подачей крови в область мозга, отвечающую за влечение. Соответственно, исчезает и оно.

В борьбе за сохранение мужского здоровья крайне важен отказ от трансжиров, содержащихся в любых продуктах, обжаренных в масле. Это и фастфуд, и жареное мясо, и жареная картошка — все, что взаимодействовало с горячей жирной поверхностью.

— Трансжиры встраиваются в клеточную мембрану и разрушают ее, в результате чего страдают ткани, провоцируется атеросклероз. Опасен и недостаток витаминов, особенно D, В12. Их дефицит ведет к нарушению нервно-мышечной проводимости, разрушению миелиновой оболочки — защитной нервной системы. В итоге мы имеем неточность в исполнении задач, плохую память и реакцию. Обратить особое внимание стоит и на нитрит натрия, содержащийся в любых сосисках, колбасах. Он нарушает клеточное дыхание, что ведет к микровоспалениям. Когда есть микровоспаление, к этому месту тут же «идет» холестерин, а дальше все снова повторяется по кругу: разрушение мышечной ткани, ухудшение памяти, увеличение эстрогенов, уход силы мышц, падение потенции, недостаточность кровообращения и, соответственно, отсутствие влечения, — пояснила Соломатина.

Главный компонент, который поможет в борьбе за молодость души и тела, — клетчатка, в большом количестве содержащаяся в овощах, цельнозерновом хлебе, кашах.

— Клетчатка выводит из организма излишки холестерина, помогая нашим сосудам, — отметила эксперт, — а также насыщает меньшим количеством калорий. Необходимо в рационе и мясо. Например, индейка, куриная грудка, рыба. Но, естественно, продукты эти должны быть не жареными, а, например, запеченными или приготовленными на пару. Из напитков отдаем предпочтение чаю, кофе. Никаких сладких напитков! И конечно, необходимо помнить о соблюдении водного режима — в противном случае могут начаться интоксикация, обезвоживание и загущение крови.

Соломатина заключила, что основное правило питания для сохранения мужского здоровья — разнообразие. В рационе должны быть овощи, фрукты, нежирное мясо, злаки. Особое же внимание стоит уделить овощам и другим продуктам, содержащим клетчатку.

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