Диетологи перечислили самые вредные пищевые привычки у женщин

Фото: «Вечерняя Москва»

Диетологи из США перечислили очень вредные женские привычки питания, из-за которых они не могут похудеть и начать вести здоровый образ жизни.

Нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус уверена в том, что многие женщины, особенно те, у которых есть дети, зачастую едят в стоячем положении. Врач считает, что данная привычка очень вредна. Чтобы мозг смог осознать прием пищи, человеку следует есть сидя, при этом пищу нужно обязательно тщательно пережевывать.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что матерям не стоит доедать за своими детьми вредную пищу. Например, куриные наггетсы и сыр, потому как они содержат огромное количество калорий. Харрис-Пинкус дала совет заранее готовить полезные закуски вроде овощей, фруктов и греческого йогурта, чтобы воздержаться от бесконечных перекусов.

Выбор блюд, по версии диетолога, должен основываться на особенностях организма. Пинкус считает, что не стоит делить еду на «полезную» и «вредную». По мнению диетолога, гораздо полезнее составлять рацион заранее, опираясь на полезные свойства продуктов, количество витаминов и минералов в блюде, передает издание Eat this, not that.

К слову, коллега диетолога Келли Джонс рассказала о том, что снеки и питательные батончики не могут быть заменой плотного завтрака. Она также отметила, что прекрасным началом дня для девушек и женщин станет белковый завтрак, в который могут войти насыщенный протеинами йогурт, овсяная каша с орехами и семенами и цельнозерновой хлеб. Врач уверена в том, что женщины зачастую пропускают завтрак из-за того, что они много съели накануне вечером. Однако итог всегда один и тот же: они вновь едят слишком много перед сном.

В заключение диетолог призвала женщин сократить число перекусов и посоветовала устраивать полноценные традиционные приемы пищи.

