Певица Анастасия Стоцкая перекроила всю свою жизнь

Анастасия Стоцкая / Фото: Из личного архива Анастасии Стоцкой

В Театре МДМ продолжаются показы мюзикла «Шахматы», который в 1984 году написали обладатель премий «Оскар», «Эмми» и «Грэмми» британский драматург Тим Райс и экс-участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Исполнительница одной из главных ролей Анастасия Стоцкая рассказала «Вечерке» о работе над ролью, борьбе с лишним весом и радостях материнства.

— Анастасия, «Шахматы» уже назвали спектаклем для думающего зрителя. Как это отразилось на вашем погружении в роль?

— Первые две-три недели мы просто учили музыкальный материал, потому что он очень непростой: сложные хоры, много партий, все очень разные по стилистике. То ты поешь в мощной, роковой манере, а уже следующая песня должна быть в классическом звучании. С нами работал Женя Писарев — очень чуткий, тонкий режиссер. Входила в роль постепенно, искала пластику, разбирала по действию все детали. В целом это была весьма скрупулезная, филигранная работа. Основные же моменты роли находятся, когда ты уже выходишь на сцену, когда есть возможность играть с костюмом и реквизитом.

— Сами в шахматы не начали играть?

— В детстве я играла в шахматы, как и все дети, но сейчас у меня просто нет времени на это. Все последние месяцы были заняты подготовкой к премьере мюзикла, и все мысли были о том, как бы найти время, чтобы побыть со своими детьми, позаниматься с ними чем-то полезным.

— В мюзикле принимает участие и ваш сын Саша. Это его дебют на театральной сцене?

—Нет, Саша занимался в актерский студии и уже выходил на сцену в детских спектаклях, где у него были главные роли. Но на такой большой площадке перед взрослым зрителем сын выступает впервые. К тому же это первая наша совместная работа на одной сцене. На удивление он совсем не волнуется, чувствует себя на сцене как рыба в воде. Не могу сказать, что сын мечтает стать артистом, но ему нравится выступать и вообще театральная атмосфера. Он уже знает весь спектакль, поет его дома. Это так забавно, когда вдруг за ужином Саша начинает напевать сцены с достаточно взрослым текстом.

— А что Саша говорит, когда видит маму на сцене?

— У нас в семье нет культа мамы-артистки, для детей вполне естественно то, чем я занимаюсь, ведь они почти с самого рождения видят меня на сцене. Максимум я могу спросить сына после спектакля: «Тебе понравилось?», он говорит: «Да!», и на этом все. Но я знаю, что сын мной очень гордится.

— К премьере вы похудели больше чем на десять килограммов, сложно ли вам это далось?

— Худеть я начала не к премьере, а намного раньше, еще с зимы. Я поправилась после вторых родов и потом еще набрала, потому что ела одни круассаны и сладости, так мне хотелось. И особо физически при этом не напрягалась. Когда случилась пандемия, начала дома заниматься спортом каждый день, что мне вообще не свойственно. Сейчас я продолжаю правильно питаться, не ем после шести, и лишний вес постепенно уходит.

— Ваши домашние не страдают от тех пищевых ограничений, что вы для себя вводите?

— Сейчас есть куча возможностей заказывать готовую и полезную еду на дом, где все разложено по коробочкам. Детям я, конечно, готовлю супы, второе, в целом стараюсь приучать их к правильному питанию. Они не едят каждый день жареную картошку, хлеб с маслом и все такое. Но строго все равно не ограничиваю. Если дети хотят конфеты, они их получают, хотя стараюсь давать сладкое все-таки после основной еды. Самой мне не хочется никаких пирожных, если я хорошо и правильно поела. А вот когда я голодная меня не остановить! Когда была маленькой, занималась танцами, и мне вечно говорили, что нужно худеть, запрещали есть мучное и сладкое. В итоге, когда я подросла и начала жить отдельно, стала налегать на все то, что мне до этого запрещали, и, конечно же, поправилась. И с тех пор регулярно веду борьбу с весом. Поэтому своим детям стараюсь не запрещать ничего категорично. Можно все, но в меру.

— Как удается совмещать до тридцати выступлений в месяц с семейными заботами и воспитанием детей?

— Не всегда получается, бывают периоды, когда страдает семья и мы мало видимся. Но родные с пониманием к этому относятся. Хотя сын недавно начал задавать мне вопросы: «Мама, а что бы ты выбрала — работу или меня?» Я говорю: «Конечно, тебя, малыш», но он не отступает: «А почему же ты так много работаешь?» Я прошу Сашу потерпеть, пока пройдут премьерные показы, станет полегче и мы все наверстаем. Но для меня, конечно, как ножом по сердцу слышать от ребенка такие слова. Верочка пока еще маленькая и не может так сформулировать вопрос, но я понимаю, что ей тоже не хватает мамы.

Фото: Из личного архива Анастасии Стоцкой

— Как сильно вы изменились с рождением сына и дочери?

— Первый ребенок у меня родился в 29 лет, это стало переломным моментом. Пришлось перекраивать всю жизнь — никаких больше вечеринок и праздного времяпрепровождения с друзьями. Я кормила Сашу год и семь месяцев, хоть и начала работать достаточно рано, просто везде возила сына с собой, на все спектакли и гастроли. С Верочкой все было намного проще, она у нас более спокойная и самодостаточная . Причем уже через десять дней после рождения дочки у меня начался новый проект — мюзикл «Чайка», куда на репетиции со мной приходила мама, чтобы я могла кормить ребенка. Я стараюсь лавировать, как и все остальные родители, приспосабливаться к обстоятельствам.

Сейчас я просто счастлива, ведь у меня прекрасные дети, которыми я очень горжусь, — невероятно яркие, удивительные, красивые. У меня потрясающие, молодые родители, спасибо им за все, потому что только благодаря родителям я стала той, кем являюсь сейчас. У меня есть моя любимая работа, без которой я не представляю своей жизни. Я бы хотела и дальше продолжать в том же духе, хочу еще детей, хочу еще больше работы, интересных проектов. Ну и, конечно, хочется, чтобы скорее закончился этот фантастический фильм «Эпидемия», в котором мы все с вами оказались.

ДОСЬЕ

Анастасия Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве.

Окончила Российскую академию театральных искусств. Впервые выступила на профессиональной сцене в 18 лет в роли Флерде-Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

Играла в Театре Луны. В 2003 году начала карьеру певицы (ее продюсер Филипп Киркоров). Продолжала играть в мюзиклах «Зорро», «Чикаго», «Чайка», «Поющие под дождем», снималась в нескольких фильмах.

Бабушка сватала за Киркорова

У Анастасии очень близкие отношения со своим наставником и продюсером Филиппом Киркоровым.

Король эстрады полюбился и родным певицы. Например, когда он пришел на 20-летний день рождения Стоцкой, в него просто влюбилась ее бабушка. И с того момента, пока была жива, бабушка постоянно спрашивала: «Настя, когда вы с Филиппом поженитесь?» Притом она задавала этот вопрос даже тогда, когда певица была уже замужем и родила сына.

Чуть не стала жертвой теракта

Репетиции мюзикла «Чикаго» проходили каждый день, но однажды Анастасия отпросилась, чтобы пойти в театр на «Норд-Ост». Когда об этом узнал Киркоров, начался скандал — он настоял на том, чтобы Стоцкая вернулась. Певица сначала злилась, но потом узнала, что именно в тот день Театральный центр был захвачен террористами.

Совет от Пугачевой

Алла Пугачева не раз приходила на репетиции Анастасии, которые проходили с Филиппом Киркоровым. «Помню, она в пух и прах разнесла мою игру. Сказала, что тут пистолет не так держу, там еще что-то. Я расстроилась, но потом все было исправлено. На премьере она уже сказала мне: «Научись ограждать себя от внешнего негатива». Похоже, она видела во мне какой-то талант», — рассказывала Стоцкая в одном из интервью.

Была брюнеткой

Анастасию поклонники привыкли видеть в образе рыжей бестии. Однако певица признавалась, что родилась брюнеткой, потом ее волосы чуть посветлели. А на первом курсе театрального вуза она решила сменить имидж и перекрасилась в рыжий. И остается верной этому образу до сих пор.

Без свадьбы

Анастасия замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном, родила от него детей — сына Сашу и дочь Веру.

Свадьбы у них как таковой не было. Они просто расписались за две недели до рождения сына. Это второй брак Анастасии. Ранее она была замужем за Алексеем Секириным, известным по сериалу «Счастливы вместе». Однако через пять лет брак распался, артисты не сошлись характерами

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