Лолита Милявская рассказала, как похудела на 17 килограммов

@lolitamilyavskaya / Фотография из официального аккаунта Лолиты Милявской в Instagram

Поклонники певицы Лолиты Милявской отмечают преображение женщины — после развода она похорошела и значительно сбросила вес.

Как пишут «Невские новости», дизайнер певицы Игорь Гуляев отмечает, что талия Милявской уменьшилась в несколько раз.

Поклонники певицы в какой-то момент даже начали беспокоиться о том, что Милявская худеет из-за стресса, который пережила после развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, расставание с которым сопровождалось шумихой в СМИ.

Однако сама Лолита успокоила поклонников — по словам женщины, похудеть ей помог отказ от соли и мяса. Но главный секрет, по словам самой певицы, — следовать индивидуальным советам врача-эндокринолога. Сама женщина так и поступила.

— К 40–45 годам одним из главных людей в жизни любой женщины должен стать врач-эндокринолог, искать которого надо по слухам, а не докторским степеням, — заявляет артистка.

Ранее пользователи социальных сетей отметили преображение другой популярной актрисы — 61-летняя Лариса Гузеева выложила фотографию в своем аккаунте в Instagram, лаконично заметив в подписи к снимку, что продолжает «стремиться к идеалу». Как пишет «Царьград», секрета похудения актриса не выдает, однако лето и начало осени у женщины выдались крайне насыщенными в плане работы — Гузеева активно участвовала в съемках программ. Вероятно, что такой активный образ жизни поспособствовал изменениям во внешности женщины.

Зарубежные знаменитости тоже часто удивляют зрителей кардинальными трансформациями.

Так, недавно портал «Экономика сегодня» рассказывал о дочери певца Оззи Озборна, Келли Осборн, которая похудела на 30 килограммов. Девушка обрела новую форму после прохождения курса реабилитации от алкогольной зависимости в 2017 году.

— Я больше не хочу быть толстой, пьяной неудачницей. Я хочу быть стройной победительницей, — заявила девушка в интервью.

Келли начала вести здоровый образ жизни, много заниматься спортом, а также сделала операцию по уменьшению желудка.

Проблема избыточного веса беспокоит многих людей, и ученые продолжают искать пути ее решения. Недавно специалисты из США разработали препарат для борьбы с ожирением. Как пишет «360», сейчас продолжают проводится исследования нового вещества, однако испытания на группе из 60 человек уже показали позитивный результат.

Читайте также: «Великая красотка»: поклонники Пугачевой восхитились ее помолодевшим видом