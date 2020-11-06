«Великая красотка»: поклонники Пугачевой восхитились ее помолодевшим видом

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поделилась новым селфи в своем Instagram-аккаунте. Подписчики Примадонны подчеркнули, что 71-летняя певица выглядит очень молодо для своих лет.

— Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее», — написала в подписи к фотографии Примадонна.

Восторженные фанаты порадовались за Аллу Борисовну и подчеркнули, что время летит, а звезда по-прежнему сохраняет молодость и красоту: «Какая вы красивая, молодая, потрясающая женщина»; «Великая красотка, для меня вы символ доброты»; «Наша красавица, как мы соскучились».

Напомним, что ранее, певица Алла Пугачева запретила племяннику Владиславу, который долгое время употреблял наркотики, видеться с сыном. Примадонна отгородила 9-летнего мальчика от общения с отцом.

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