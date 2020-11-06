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«Костлявая как смерть»: Полина Гагарина шокировала поклонников своей худобой
Фото: instagram.com/gagara1987

«Костлявая как смерть»: Полина Гагарина шокировала поклонников своей худобой

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Полина Гагарина шокировала своих фанатов худобой. В своем Instagram-аккаунте исполнительница выложила видео, в котором демонстрирует худые ноги, одна из которых — в стильном блестящем сапоге.

— Скоро новые костюмы, новые песни, новое шоу, новая жизнь, — похвасталась грядущими выступлениями российская звезда.

Подписчики отметили, что Гагарина очень сильно похудела, и посоветовали ей набрать несколько килограммов.

«Костлявая как смерть»; «Как певица — супер, а как девушка — худая»; «Ну тростиночка прямо!» — написали они под фото.

Напомним, что Полина Гагарина стала известной после победы на проекте «Фабрика звезд» в 2003 году. Кроме того, в ее дискографии насчитывается три альбома. В 2015 году она представляла Россию на конкурсе Евровидение.

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певицазвездаПолина Гагарина
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