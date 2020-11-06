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«Невероятная женщина»: Екатерина Шпица опубликовала фото в романтичном образе
Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Невероятная женщина»: Екатерина Шпица опубликовала фото в романтичном образе

Захар Чайченко

Звезды

Звезда российского кино, актриса Екатерина Шпица поделилась новым фото в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость предстала перед подписчиками в романтичном образе — на качелях в легком платье на фоне воды.

— А что там, что там, за поворотом? Жизнь. Значит, просто улыбнись! Хорошего нам всем дня, — написала под фото приятные пожелания своим поклонникам актриса.

Восторженные комментарии подписчиков не заставили себя ждать.

«Волшебная! Завораживает красота»; «Балдею от этой девчонки! Всегда классная»; «Невероятная женщина», — написали они.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Екатерина Шпица снялась в большом количестве фильмов, среди которых комедия «Завтрак у папы», драма «Экипаж», картина «Метро» и многие другие.

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