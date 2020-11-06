«Кажется, даже худее стали»: подписчики оценили новый образ певицы Натали
Российская певица Наталья Рудина, известная публике под псевдонимом Натали, похвасталась новым образом в своем Instagram-аккаунте. На волосы исполнительницы лег легкий розовый оттенок, кроме того, звезда укоротила волосы.
Поклонницы певицы оценили необычный цвет и новую стрижку звезды.
— «Вам очень идет»; «Красивый цвет волос, вам идет»; «Очень идет прическа»; «Вы как вино, с годами только лучше»; «Очень мило... Даже кажется, что худее стали», — написали они под фото.
Напомним, что ранее звездная исполнительница показала подписчикам фото своего старшего сына Арсения. В честь дня рождения наследника, которому исполнилось 19 лет, артистка опубликовала архивные и новые снимки старшего ребенка.
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