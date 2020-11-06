«Мама испугалась»: МакSим рассказала о своей врожденной аномалии

Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим в эфире телешоу «Судьба человека» рассказала о своей врожденной аномалии, которая могла перечеркнуть всю ее музыкальную карьеру. Звезда призналась, что родилась с шестью пальцами на левой руке, что в медицине называется полидактилией.

— Мама испугалась, конечно. Но врачи ей сказали, что ничего страшного нет: «Подумаешь, ну на пианино она вам не сыграет», — сообщила исполнительница.

К счастью, об этом жизненном периоде звезда помнит лишь некоторые отрывки. Небольшой шрам, оставшийся на левой руке артистки, служит напоминанием о ее уникальности.

После саркастичного замечания врачей по поводу игры на пианино МакSим всерьез задалась целью научиться играть на этом инструменте и закончить музыкальную школу, отметила певица.

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