МакSим раскрыла подробности нового романа

МакSим призналась, что сейчас счастлива / Фото: Мой герой / ТВЦ

Певица МакSим рассказала подробно о своем новом избраннике, которого она до сих очень тщательно скрывает от посторонних глаз. Она отметила, что мужчина давно был рядом с ней, но артистка не относилась к нему всерьез. Он всегда помогал ей в самые трудные моменты в жизни и ничего не просил взамен.

— Я, к сожалению, не могу назвать его имя, это его пожелание. Я вижу, как он относится к моим родителям, детям. Он немногословный, своими поступками он мне показывал свое отношение. Взял меня в охапку, как маленького ребенка, и повторял: «Я всегда буду рядом», — поделилась артистка в эфире передачи «Судьба человека».

МакSим призналась, что ждала ребенка от своего избранника, но не смогла его выносить, так как в то время у нее были проблемы со здоровьем. Она сильно переживала из-за этого. Ей потребовалось очень много времени, чтобы боль притупилась.

Возлюбленный певицы всегда поддерживал ее, отметила она. Когда у МакSим начались проблемы с алкоголем, он увез ее ото всех и помог вернуться к нормальной жизни.

Читайте также: «Я стала его бояться»: МакSим назвала причины развода с мужем