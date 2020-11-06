«Я стала его бояться»: МакSим назвала причину развода с мужем

МакSим откровенно рассказала о проблемах в семье / Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» подробно рассказала о жизни с первым супругом и о том, почему они не смогли сохранить семью. В браке у пары родилась дочь Александра, но это не спасло отношения.

Артистка рассказала, что с Алексеем Луговцовым они вместе работали. Он был хорошим звукорежиссером. Певица не сразу в него влюбилась, только спустя время Алексей смог увлечь МакSим. Их роман быстро развивался, и, как отмечает знаменитость, она понимает, что тогда просто очень хотела создать настоящую семью. Но почти сразу после свадьбы и рождения дочери певица увидела, что муж сел ей на шею. Он перестал работать и пристрастился к запрещенным веществам.

— У него появилась непонятная компания. Мне стали говорить, что видят его в совершенно неадекватном состоянии, и это был не алкоголь. Дома Алексей начал странно себя вести, говорил какай-то бред, мог неожиданно увезти маленькую дочь в другой город. У нас был постоянно разгром дома. Я стала его бояться, плакала на плече у своего духовника, надеясь, что скоро это кончится, — рассказала МакSим.

Она добавила, что они с Алексеем даже потом обвенчались в церкви, но это не спасло их семью. Певица отметила, что он навсегда останется для нее близким человеком и она придет ему на помощь, если понадобится. Певица только переживает, что бывший муж совсем перестал общаться с дочкой.

МакSим стала популярной после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года МакSим приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.

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