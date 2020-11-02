«Старшего вернуть не получается»: Пугачева запретила племяннику общаться с сыном

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Алла Пугачева запрещает племяннику Владиславу, который долгое время употреблял наркотики, видеться с его сыном. Примадонна отгородила 9-летнего мальчика от общения с отцом.

Ребенок живет у водителя Примадонны в отдельной комнате. Известно, что маленький Евгений обеспечен игрушками и техникой. Мальчика возят на отдых к морю. О родном отце Женя не вспоминает.

— Старшего сына вернуть не получается, он уже сформировался… Придет время, и все встанет на свои места. Сейчас Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном, — цитирует невестку артистки «Стархит».

По ее словам, Владислав готов восстановить отношения с сыном. Родственник Пугачевой бросил наркотики и вернулся к здоровому образу жизни. Недавно у Владислава и его избранницы Гузель родилась дочка. Имя ребенка держали в секрете. По слухам, племянник Примадонны назвал дочь так же, как и сына — Евгенией.

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