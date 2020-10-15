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СМИ: Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз
Фото: instagram.com/maxgalkinru

СМИ: Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

Юлия Ямпольская

Звезды

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз. Племянник певицы Владислав подарил ей внучку в августе, но скрывал эту новость от посторонних. Отмечается, что родственник Примадонны назвал дочь Евгенией.

Он женился на девушке по имени Гузель в прошлом году. Однако о том, что они станут родителями, пара не распространялась.

— Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она неожиданно попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше — 3 августа. Влад очень переживал, но девочка абсолютно здорова. Ее имя пока держат в секрете. Но вроде как назвали ее тоже Женей, — рассказали люди из окружения молодых родителей.

Близкие родственники семьи подтвердили, что малышка вместе с мамой давно находятся дома. Сам Владислав рад рождению дочери и старается окружить ребенка и жену заботой и вниманием, передает Telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева подарила своему старшему внуку — актеру и музыканту Никите Преснякову — роскошный особняк на берегу Истринского водохранилища.

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СМИАлла Пугачевабабушка
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