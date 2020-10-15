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«Дорожу нашей дружбой»: Киркоров трогательно поздравил Баскова с 44-х летием
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«Дорожу нашей дружбой»: Киркоров трогательно поздравил Баскова с 44-х летием

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Филипп Киркоров одним из первых поздравил народного артиста России Николая Баскова с днем рождения. Видео с памятными фотографиями исполнителя поп-король опубликовал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что Баскову исполнилось 44 года. Киркоров пожелал коллеге радоваться каждому дню, наслаждаться мелочами и дарить праздник. Он также поблагодарил маму певца, которая родила такого замечательного человека.

— Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один, — подписал пост Киркоров.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили под публикацией свои пожелания.

«С днем рождения, дорого любимого Николая !!! Присоединяюсь к пожеланиям! Счастья, радуйте нас своим творчеством , креатива, здоровья и любви», «с Днем Рождения Николай! Прекрасное поздравление! Здоровья Вам и всех благ», «И правда, как два брата-замечательные артисты! Долгой дружбы, Николай. С днем рождения», — написали фолловеры.

Ранее Киркоров рассказал о состоянии отца, который недавно перенес коронавирусную инфекцию. По словам звезды, подобные проблемы случаются, особенно в возрасте пожилых людей.

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Филипп КиркоровНиколай Басковпоздравления с днем рождения
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