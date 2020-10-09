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«Это сложно»: Киркоров рассказал о состоянии перенесшего коронавирус отца
Фото: Ирина Сарыкина, «Вечерняя Москва»

«Это сложно»: Киркоров рассказал о состоянии перенесшего коронавирус отца

Юлия Захарова

Звезды

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца, который недавно перенес коронавирусную инфекцию. Об этом исполнитель сообщил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».

По словам звезды, подобные проблемы случаются, особенно в возрасте Бедроса Киркорова.

— Ему все-таки 88 лет, конечно же, это сложно, — отметил певец.

Как он добавил, отец перенес болезнь бессимптомно. Сам Киркоров находился на отдыхе в это время, но, узнав о здоровье родителя, немедленно выехал в Москву.

— Плановое обследование сердца показало, что у него, оказывается, положительный диагноз. Но он перенес коронавирус точно также, как и я — бессимптомно, — подчеркнул Киркоров.

Ранее супруга Бедроса Киркорова Людмила Смирнова сообщила, что сведения о его госпитализации в одну из московских больниц не соответствуют действительности. Уточнялось, что у отца поп-короля возникли проблемы с сердцем.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что певец Бедрос Киркоров почувствовал недомогание. Медики установили нарушение ритмов сердца и положили артиста в больницу.

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