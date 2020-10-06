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«Ковидом стало модно болеть?»: подписчики усомнились в диагнозе Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Ковидом стало модно болеть?»: подписчики усомнились в диагнозе Семенович

Юлия Захарова

Звезды

Поклонники засомневались в искренности слов певицы и телеведущей Анны Семенович, сообщившей о заражении коронавирусом. Гневные комментарии появились под постом звезды в Instagram.

По мнению фолловеров, во время заболевания люди чувствуют себя крайне плохо, и большинство из них не в состоянии общаться с окружающими.

— Ну и что это за болезнь без температуры, с легкой слабостью? Слабость может быть и от недостатка некоторых витаминов, особенно некоторых из группы В. Ковидом стало модно болеть? — спросила одна из пользовательниц.

Другие комментаторы добавили, что многие люди умирают от последствий коронавируса, а Семенович очевидно лукавит, когда рассказывает об отсутствии температуры и других серьезных симптомов. Некоторые даже предположили, что звезде заплатили за публикацию.

Ранее Семенович сообщила, что заболела коронавирусом. Артистка отметила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше. Через неделю ее самоизоляция закончится и исполнительница вновь сможет выходить в свет.

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Анна Семеновичкоронавирускритика
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