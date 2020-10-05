«Нахожусь дома на карантине»: Анна Семенович заболела коронавирусом

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович заболела коронавирусом. Этим она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше. Через неделю ее самоизоляция закончится, и исполнительница вновь сможет выходить в свет.

— Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня, — рассказала Семенович.

Она напомнила о необходимости носить маски и перчатки, а также избегать людных мест и следить за своим здоровьем.

Ранее Анна Семенович рассказала, каких мужчин она любит. Она призналась, что любит мужчин в теле. При этом они не должны быть с лишним весом. Певица отметила, что у мужчины должна быть широкая и надежная спина.

Читайте также: Анна Семенович: Согласна улететь на Марс