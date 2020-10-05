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«Нахожусь дома на карантине»: Анна Семенович заболела коронавирусом
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«Нахожусь дома на карантине»: Анна Семенович заболела коронавирусом

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анна Семенович заболела коронавирусом. Этим она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше. Через неделю ее самоизоляция закончится, и исполнительница вновь сможет выходить в свет.

— Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня, — рассказала Семенович.

Она напомнила о необходимости носить маски и перчатки, а также избегать людных мест и следить за своим здоровьем.

Ранее Анна Семенович рассказала, каких мужчин она любит. Она призналась, что любит мужчин в теле. При этом они не должны быть с лишним весом. Певица отметила, что у мужчины должна быть широкая и надежная спина.

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Анна Семеновичкоронавируссамоизоляция
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