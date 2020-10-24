«Другие родители»: поклонники не нашли сходства Пугачевой с дочерью

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Поклонники Аллы Пугачевой и ее детей не нашли схожести во внешности примадонны с ее дочерью Елизаветой Галкиной. Об этом они написали в фанатском аккаунте.

Там появился пост с двумя фотографиями — Лизы и самой Аллы Пугачевой в детстве. Подписчики удивились, ведь мама и дочь совсем не похожи друг на друга. Зато черты Максима Галкина фанаты нашли как в Лизе, так и в другом ребенке звездной пары — Гарри.

— На Макса оба похожи, Гарри — так копия Макса, — написала пользовательница Сети.

— Где вы ищете сходство? Зачем? Всем ясно, что у детей другие родители, — заявила подписчица.

Другие фанаты и вовсе отстранились от спора со словами, что сходство — не самое важное в отношениях детей и родителей.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двоих детей — Елизавету и Гарри. Малыши появились на свет в сентябре 2013 года с помощью суррогатной матери. Тогда примадонне было 64 года, а ее супругу — 37.

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