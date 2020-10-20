«Этюд»: дочь Галкина и Пугачевой сыграла на пианино

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в сентябре 2013 года / Фото: Официальный аккаунт Максима Галкина в Instagram/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза показала, как она играет на пианино. Соответствующий пост телеведущий опубликовал на своей странице в социальной сети в Instagram.

На видео девочка старается правильно проиграть мелодию. Лиза отметила, что произведение называется «Этюд».

— Как же быстро взрослеют! — подписал пост Галкин.

Подписчики восхитились таланту девочки и осыпали ее комплиментами.

«Чувство ритма очень хорошее!!! Молодец!», «Какая она взрослая стала. Такая умница, и красавица!», «Умница, душевная и теплая девочка Лиза!!!», «Вауууу, Лизочка в маму так же красиво играет», «Талантливая во всем Лиза», — отметили фолловеры.

Ранее Шоумен Максим Галкин заскучал в ожидании съемок и решил повеселиться на камеру, чем обрадовал своих подписчиков. Юморист выложил в Сеть небольшой ролик, на котором он преображается в известную американскую певицу Леди Гагу и при этом пародирует одну из сцен комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

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